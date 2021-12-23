Украина

Экс-наставник Александрии прокомментировал возможность работы в ужгородском клубе.

Бывший наставник Александрии Владимир Шаран, который является главным кандидатом на пост главного тренера Миная высказался о перспективе работы в ужгородском клубе.

Специалист подтвердил факт переговоров, однако уточнил, что до заключения соглашения еще достаточно далеко.

"Мы встретились с президентом, с руководством клуба. Приятная атмосфера, пообщались часа три и на этом все закончилось. Мы пожали друг другу руки и я уехал обратно на отдых.

Амбиции есть, они никуда не девались. Оставить команду в УПЛ — это тоже амбиция. Не все зависит от тренера, нужно усилить команду и я говорил об этом. Как иначе, если команда на 15 месте? Финансы для меня не главное. Везде, где бы я ни работал, для меня в первую очередь главными были футболисты. Того же я хочу и в Минае", — приводит слова Шарана ТК Футбол 1/2/3.

После первой половины сезона Минай расположился на 15 месте с десятью очками в своем активе.

Ранее об отставке из Миная высказался экс-наставник закарпатцев Игорь Леонов.