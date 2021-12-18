Украина

Специалист рассказал о своем увольнении из закарпатского клуба.

Бывший главный тренер Миная Игорь Леонов прокомментировал свою отставку из закарпатского клуба после завершения первой половины сезона в УПЛ.

"Президент сказал, что претензий нет к тренерскому штабу и ко мне лично. Это касается тренировочного процесса и результатов. Может некоторые игры были не очень выразительны, там были свои причины. Из семи игр две мне не понравились. Я уже говорил, что это выездные матчи с Днепром-1 и Александрией.

Семь игр мы провели на хорошем уровне, сказал президент. И зрителям нравилось, и ему лично. Мне самое главное, что это понравилось ему. Не было результата в этих играх. Он говорит, что из-за этого принял такое решение. Я ему сказал, что может оно и к лучшему. Я не знаю, его это решение или не его. Но когда я пришел, я уже знал, что не являюсь главным тренером.

Остался небольшой осадочек. Я знаю, что мог больше дать команде. Но, может быть, мало времени было", — приводит слова Леонова ТК Футбол 1/2/3.

После 18 игр Минай набрал всего лишь 10 очков и находится на предпоследнем месте в турнирной таблице УПЛ, опережая Мариуполь на два балла.