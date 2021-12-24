Украина

Стали известны победители награды в Премьер-лиге.

Официальный сайт украинской Премьер-лиги назвал лучших тренера и футболиста ноября-декабря.

По результатам голосования лучшим тренером стал коуч луганской Зари Виктор Скрипник, который получил 52,4 процента голосов.

В голосовании он опередил Мирчу Луческу, Роберто Де Дзерби, Игора Йовичевича и Ярослава Вишняка.

Лучшим футболистом стал нападающий Днепра-1 Артем Довбик. Он получил 44,4 процента голосов.

В голосовании он опередил Александра Пихаленка, Аллахьяра Сайядманеша, Михаила Мудрика, Виталия Буяльского и Дмитрия Ризныка.

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