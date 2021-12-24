Об этом сообщил сам футболист.
даниил кучер, фото Даугавпилс
24 декабря 2021, 23:25
Вратарь ужгородского Миная Даниил Кучер покинул свою нынешнюю команду.
Об этом сообщил сам футболист в своем Facebook.
"Хочу сказать Минаю за проведенное время в клубе. Отдельное спасибо ультрас. Ваша поддержка всегда была на высоте, на каждой игре я ощущал вашу поддержку и атмосферу. Вы навсегда останетесь в моем сердце", — написал Кучер на своей странице.
Голкипер сыграл за Минай 16 поединков, присоединившись к команде в летнее трансферное окно.
За это время Кучер пропустил 22 мяча, трижды сохранив свои ворота в неприкосновенности.