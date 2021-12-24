Украина

Экс-футболист киевского Динамо рассказал о своих взаимоотношениях с президентом клуба.

Бывший нападающий сборной Украины, Динамо Киев, Миная и ряда других клубов Артем Милевский рассказал о том, намерен ли он вернуться в свою родную команду.

Экс-форвард считает, что в диалоге с президентом клуба они смогут "прийти к общему знаменателю".

"Мне бы очень хотелось вернуться в Динамо. Придет время, и я приду к президенту с таким вопросом. К этому нужно быть готовым. Мне нравится, что мы с Суркисом последнее время переписываемся, может пообщаться без мата, как раньше.

Вместо сядем и решим, чем я могу помочь клубу. А вот тренерскую лицензию пока получать не собираюсь", — сказал футболист в общении с Андреем Ворониным на Youtube-канале Миля.

Артем Милевский выступал за Динамо Киев в период с 2002 по 2013 год.

За это время футболист провел в футболке киевлян 253 поединка, в которых сумел отличиться 83 забитыми мячами, а также отдал 54 голевые передачи.