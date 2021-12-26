Украина

Клуб мог возглавить один из опытных украинских тренеров.

Президент львовского Руха Григорий Козловский признался, что клуб могли возглавить Юрий Вернидуб или Роман Григорчук.

"Были варианты, я не скрываю. Я разговаривал с Григорчуком и Вернидубом. Это индивидуальные разговоры.

Это частные вещи, о которых неправильно говорить. Но диалоги были, консультации, понимание было, и мне эти тренеры тоже были очень приятны, но есть нюансы.

Так случилось, что все звезды сошлись и у Леонида Станиславовича Кучука вариантов не было соскочить с этой истории", - сказал Козловский в интервью клубному YouTube-каналу.

Ранее Григорий Козловский прокомментировал возможное создание единого телепула.