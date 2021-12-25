Украина

Григорий Козловский поделился своими мыслями относительного единого телепула.

Президент львовского Руха Григорий Козловский прокомментировал возможное и долгожданное создание единого телепула.

"Я бы начал об этом говорить, когда соберутся все президенты. У меня свое виденье, у остальных — другое. То, что телепул надо делать, понимают все — и клубы, и федерация. Как его сделать? Так как сейчас есть, оно не может жить. Это путь в никуда, путь на умирание украинского футбола. Изменения нужны.

Думаю, должна быть встреча президентов, там должен быть Андрей Павелко и Евгений Дикий. Нужно принять общее решение, чтобы сдвинуть все это с места. Одна голова хорошо, а 52 — всегда лучше.

Сейчас диалоги есть, ждем. У меня есть разные виденья, но хочется услышать другие мысли, своих коллег — президентов. Нашу единую мысль нужно сформировать", – сказал Козловский в интервью клубному YouTube-каналу.

Ранее исполняющий обязанности директора УПЛ Евгений Дикий прокомментировал возможность создания единого телепула в чемпионате Украины.