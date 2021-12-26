Украина

Болельщики "моряков" выбрали своего фаворита.

Одесский Черноморец среди своих болельщиков провел опрос, целью которого было выбрать лучшего игрока по итогам 2021 года.

По результатам голосования лучшим футболистом уходящего года стал вингер "моряков" Артур Авагимян.

Отметим, что некоторые болельщики Черноморца также голосовали за Сергея Кравченко, Максима Брагару и других.

На счету Авагимяна семь забитых мячей в 34 матчах за одесский клуб во всех турнирах 2021 года.