Издание представило свой рейтинг лучших молодых игроков.
Илья Забарный, Getty images
26 декабря 2021, 21:59
Известное издание FootMercato составило рейтинг из лучших футболистов мира до 21 года.
В данном списке оказались четыре украинских футболиста — Анатолий Трубин, Михаил Мудрик, Илья Забарный и Руслан Нещерет.
Трубин в номинации за лучшего молодого вратаря с 11 баллами уступил Илану Мелье из Лидса (13 баллов). Нещерет получил 1 балл.
Центральный защитник Динамо Илья Забарный набрал два балла (4 место в списке). Его опередили Марк Гуэхи, Марвел и Лоик Бальде.
Среди игроков атакующего плана есть и вингер Шахтера Михаил Мудрик, который набрал в свой актив 1 балл.
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