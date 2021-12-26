Украина

Издание представило свой рейтинг лучших молодых игроков.

Известное издание FootMercato составило рейтинг из лучших футболистов мира до 21 года.

В данном списке оказались четыре украинских футболиста — Анатолий Трубин, Михаил Мудрик, Илья Забарный и Руслан Нещерет.

Трубин в номинации за лучшего молодого вратаря с 11 баллами уступил Илану Мелье из Лидса (13 баллов). Нещерет получил 1 балл.

Центральный защитник Динамо Илья Забарный набрал два балла (4 место в списке). Его опередили Марк Гуэхи, Марвел и Лоик Бальде.

Среди игроков атакующего плана есть и вингер Шахтера Михаил Мудрик, который набрал в свой актив 1 балл.

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