Украина

Хавбек будет вновь выступать за луганский коллектив.

Экс-футболист Байера, Десны и донецкого Шахтера Владлен Юрченко вновь будет выступать за луганскую Зарю.

Стороны официально не объявили о сделке, однако на странице футболиста на сайте УПЛ текущий клуб значится Заря.

Напомним, это будет второй период Юрченко в луганском коллективе. Футболист уже выступал за команду Скрипника в период с 2019 по лето 2021 года.

За это время хавбек провел 68 матчей за Зарю во всех турнирах, забив при этом 16 мячей, а также успел отдать 13 голевых передач.

В начале сезона 2021/22 футболист присоединился к черниговской Десне, в составе которой успел сыграть 7 матчей, забив при этом один мяч. Недавно Юрченко расторг контракт с "северянами" в одностороннем порядке, воспользовавшись соответствующим пунктом в контракте.