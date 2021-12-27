Украина

Украинец получил дополнительную неделю отдыха после столкновения.

Украинский полузащитник Мехелена Марьян Швед продолжает восстанавливаться после полученных травм во время столкновения с голкипером Эйпена.

Напомним, тогда футболист получил сотрясение мозга, а также ушиб легкого и уха.

Швед получил дополнительную неделю отдыха и вернется к тренировкам в начале января.

"Когда я вышел на поле к Марьяну, то мне было страшно. Он был очень слаб, но в раздевалке ему стало гораздо лучше", — цитирует врача Мехелена Ванхауда официальный сайт клуба.

В текущем сезоне Швед сыграл 18 поединков за Мехелен во всех турнирах, отличившись двумя забитыми мячами, а также отдав одну голевую передачу.