Легенда оценил уровень игры парижан.
Роналдиньо , Getty Images
28 декабря 2021, 12:28
Бывший игрок Барселоны и сборной Бразилии Роналдиньо поделился своим мнением об уровне игры ПСЖ и Килиана Мбаппе.
"Абсолютно все игроки в мире хотят выступать за ПСЖ. Это, безусловно, лучший клуб в мире. Полагаю, что Килиан Мбаппе здесь надолго.
Сегодня ПСЖ — мировой бренд. Мбаппе было бы здорово выиграть Лигу чемпионов, он так молод и уже многого добился. Ему не хватает титула Лиги чемпионов. Было бы замечательно, если бы он выиграл ее с парижским клубом.
Игроки ПСЖ воображают, что у них есть шанс победить в Лиге чемпионов, поскольку у них есть возможности этого достичь", — сказал Роналдиньо.
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