Украина

Легенда оценил уровень игры парижан.

Бывший игрок Барселоны и сборной Бразилии Роналдиньо поделился своим мнением об уровне игры ПСЖ и Килиана Мбаппе.

"Абсолютно все игроки в мире хотят выступать за ПСЖ. Это, безусловно, лучший клуб в мире. Полагаю, что Килиан Мбаппе здесь надолго.

Сегодня ПСЖ — мировой бренд. Мбаппе было бы здорово выиграть Лигу чемпионов, он так молод и уже многого добился. Ему не хватает титула Лиги чемпионов. Было бы замечательно, если бы он выиграл ее с парижским клубом.

Игроки ПСЖ воображают, что у них есть шанс победить в Лиге чемпионов, поскольку у них есть возможности этого достичь", — сказал Роналдиньо.

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