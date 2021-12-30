Украина

Полузащитник не смог закрепиться в основе Руха.

Прошлым летом украинский полузащитник Павел Ориховский завершил выступления в составе ковалевского Колоса, после чего отправился в стан львовского Руха на правах свободного агента.

Однако, завоевать место в стартовом составе команды Леонида Кучука должным образом у 25-летнего исполнителя так и не получилось, поэтому воспитанник школы киевского Динамо был вынужден покинуть коллектив "желто-черных" аккурат к завершению 2021 года из-за истечения краткосрочного контракта.

Впрочем, Ориховский даже не успел официально вступить в статус свободного агента, как его вновь пригласил к себе ковалевский Колос, о чем клуб сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

Детали нового контракта Павла не разглашаются, а дебютировать в официальном матче составе своей новой-старой команды, за которую он провел 45 матчей, забив девять голов и отдав пять результативных передач, появится возможность в гостевом матче именно против львовского Руха, запланированном на 27 февраля 2022 года.