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Football.ua размышляет над альтернативными вариантами в позиции левого защитника, которые есть в распоряжении у Мирчи Луческу.

Новый 2022-й год ошарашил всех украинских болельщиков топовым переходом украинского футболиста в одну из сильнейших лиг мира. Речь о Виталии Миколенко и его переходе в Эвертон.

Размышлений и дискуссий на тему, а получится ли у Миколенко в Англии, в последние дни было предостаточно. Мы же задались другим вопросом: "А кто теперь станет основным левым защитником Динамо?".

1. Владислав Дубинчак

Воспитанник киевского Динамо Владислав Дубинчак в последние годы часто вынужден был искать себя в арендах, ведь в столичном клубе сидеть за спиной у Виталия Миколенко ему не хотелось.

Владислав на один год старше Миколенко и уже имеет достаточный опыт выступлений на профессиональном уровне во взрослом футболе. Последние два сезона Владислав выступает в аренде за Днепр-1, до этого был опыт выступлений за киевский Арсенал и львовские Карпаты.

В текущем сезоне Владислав сумел себя проявить во всей красе в команде Игора Йовичевича. Уже сейчас можно говорить о том, что Дубинчак – еще достаточно молодой игрок, но в то же время он уже успел окрепнуть, понять специфику взрослого футбола. Он здорово выглядит физически, показывает высокую эффективность в единоборствах и по многим статистическим показателям в УПЛ находится в лидерах. Вот, например, Дубинчак делает больше всех точных навесных передач в среднем за игру – 1,81 за матч. Но в Днепре-1 на позиции форварда играет Артем Довбик и эти навесные передачи оправданы. В киевском Динамо нет нападающего с такими характеристиками, а потому киевляне стараются иначе строить свои атаки. А значит и Дубинчаку придется немного перестраиваться.

Безусловным плюсом Дубинчака также является тот факт, что он прекрасно адаптирован к коллективу. Многие молодые ребята из первой команды знают Владислава и имеют дружеские отношения. Это легко можно понять по личным инстаграмам футболистов Динамо.

2. Константин Вивчаренко

Еще один левый защитник, который непременно отправится с первой командой на зимний сбор, станет Константин Вивчаренко. Про этого 19-летнего парня говорят уже достаточно давно. Уже не один раз он ездил на сборы с первой командой. Все тренеры академии, специалисты, знающие наш молодежный чемпионат, во всех рейтингах всегда вспоминают Вивчаренко, что говорит о его безусловном таланте.

Другое дело в том, что Вивчаренко до сих пор не сыграл ни одного матча на взрослом уровне и об его текущем уровне и его таланте нам приходится только лишь догадываться. Сейчас сложно оценивать потенциал этого игрока. Пока он точно уступает Дубинчаку в текущем уровне, но возможно он имеет потенциал вырасти в более качественного исполнителя. Ведь история Забарного показывает, что и без особого опыта можно сразу стать игроком основы. А потому вопрос: "Отдавать предпочтение более сильному игроку на данный момент? Или дать дорогу игроку, который в будущем может стать более сильным в этой позиции?" Над этими вопросами и предстоит ломать голову тренерскому штабу киевского Динамо.

3. Александр Караваев

29-летний Караваев уже достаточное время находится в Динамо, но так и не стал игроком основного состава. Не сказать, что Александр не играет, правильнее называть его игроком ротации. Мирча Луческу с помощью этого футболиста не единожды закрывал проблемные позиции, как в обороне, так и в полузащите. На флангах Караваев играл везде, в том числе и на позиции левого защитника.

Особых перспектив заиграть на родных позициях у Александра нет. В защите – Кендзера и Тымчик, в полузащите – Цыганков. Казалось бы, уход Миколенко – идеальный момент для Караваева закрепиться в основе. Но нет. Все же верится в это с трудом. Караваев правоногий футболист и свою левую он использует в крайних случаях при надобности. На левом фланге он чувствует себя дискомфортно и в атаке ищет постоянных смещений в середину под свою правую рабочую ногу. Ситуативно он способен закрывать позицию левого защитника, но выступать там на постоянной основе – это будет катастрофически странным и неправильным решением, которое закроет дорогу молодым и талантливым игрокам Динамо.

Наш прогноз, что основным левым защитником Динамо сейчас станет Владислав Дубинчак. Своей игрой в Днепре-1 он это полностью заслужил. В этом сезоне он значительно улучшил свои показатели, а тот же Миколенко немного сдал. И если брать во внимание именно текущий сезон, то нельзя сказать, что в уровне между этими двумя игроками есть колоссальная разница. Есть подозрения, что наличие вот такого готового 23-летнего игрока на позицию левого защитника во многом повлияло на решение Игоря Суркиса отпустить Виталия Миколенко. Ведь столичный коллектив на этом трансфере неплохо так подзаработал, а большую проблему на левом фланге этот трансфер создать все-таки не должен.