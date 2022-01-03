Опытный украинский футболист повесил бутсы на гвоздь.
Виталий Гавриш, фото ФК Колос Ковалевка
03 января 2022, 12:27
Ковалевский Колос сообщил о завершении карьеры профессионального футболиста центральным защитником Виталием Гавришем.
35-летний украинский футболист, будучи уроженцем Чернигова, получил первый опыт "большой" игры в составе местной Десны, после чего пробовал свои силы в составе алчевской Стали, донецкого и запорожского Металлургов, Александрии, Говерлы и кировоградской Зирки, после чего в 2016 году присоединился к "колоскам", с которыми выиграл Первую лигу Украины, а также помог команде впервые пробиться в еврокубки.
На его счету 131 матч в рамках украинской Премьер-лиги, лишь шесть из которых пришлись на текущий сезон. За это время в "элите" футболист отличился семью голами и одной голевой передачей.
Однако, на этом отношения Гавриша и Колоса не заканчиваются — футболисту было предложено остаться в структуре клуба в качестве одного из участников тренерского штаба.
Его задачами будет анализ соперников, а также работа над стандартными положениями.