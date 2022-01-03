Украина

Опытный украинский футболист повесил бутсы на гвоздь.

Ковалевский Колос сообщил о завершении карьеры профессионального футболиста центральным защитником Виталием Гавришем.

35-летний украинский футболист, будучи уроженцем Чернигова, получил первый опыт "большой" игры в составе местной Десны, после чего пробовал свои силы в составе алчевской Стали, донецкого и запорожского Металлургов, Александрии, Говерлы и кировоградской Зирки, после чего в 2016 году присоединился к "колоскам", с которыми выиграл Первую лигу Украины, а также помог команде впервые пробиться в еврокубки.

На его счету 131 матч в рамках украинской Премьер-лиги, лишь шесть из которых пришлись на текущий сезон. За это время в "элите" футболист отличился семью голами и одной голевой передачей.

Однако, на этом отношения Гавриша и Колоса не заканчиваются — футболисту было предложено остаться в структуре клуба в качестве одного из участников тренерского штаба.

Его задачами будет анализ соперников, а также работа над стандартными положениями.