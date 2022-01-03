Клуб усилился молдавским футболистом.
Фото ФК Ингулец
03 января 2022, 14:55
Ингулец на своем официальном сайте объявил о переходе полузащитника грузинского Сабуртало Дмитрия Мандриченко.
Детали контракта пока неизвестны. Мандриченко будет выступать за клуб под 43 номером.
Отметим, что в прошлом сезоне хавбек из Молдавии отметился 11 голами и 9 голевыми пасами за Сабуртало в 37 матчах.
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