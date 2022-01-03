Украина

Клуб усилился молдавским футболистом.

Ингулец на своем официальном сайте объявил о переходе полузащитника грузинского Сабуртало Дмитрия Мандриченко.

Детали контракта пока неизвестны. Мандриченко будет выступать за клуб под 43 номером.

Отметим, что в прошлом сезоне хавбек из Молдавии отметился 11 голами и 9 голевыми пасами за Сабуртало в 37 матчах.

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