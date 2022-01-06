Украина

Полузащитник Колоса поделился мыслями перед второй половиной сезона.

Полузащитник Колоса Андрей Тотовицкий, который этой зимой перебрался в ковалевский клуб из Десны рассказал о том, как оказался в Колосе.

Кроме того, футболист поделился мыслями о том, на какой позиции ему комфортнее играть.

"Я могу сыграть на любой позиции, которая находится выше защитника. Мне удобнее в центре, а так могу сыграть везде. Перед трансфером я встречался и общался с главным тренером, обсуждали различные нюансы.

В конце года я получил травму на тренировке Десны, поэтому весь декабрь занимался восстановлением. Сейчас полным ходом набираю кондиции. Занимаю три часа в день, бегаю, у меня есть свой реабилитолог.

Вариант с Колосом? У меня заканчивался контракт с Десной и по правилам я мог вести переговоры с другим клубом. На меня вышли представители ковалевцев и спросили, хочу ли я за них играть. Я ответил, что хочу. Ближе к концу первой половины чемпионата мы начали вести предметные разговоры и так я оказался в команде", — приводит слова Тотовицкого официальный сайт Колоса.

В первой половине сезоне хавбек провел 14 матчей за Десну во всех турнирах, в которых отличился тремя забитыми мячами, а также отдал три результативные передачи.

Возобновит чемпионат Колос поединком против львовского Руха, базовая дата которого 26 февраля.