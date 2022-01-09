Наставник одесского клуба Роман Григорчук подтвердил, что голкипер Днепра-1 присоединится к его команде.
Евгений Паст, СК Днепр-1
09 января 2022, 12:59
Главный тренер Черноморца Роман Григорчук, который подписал с одесским клубом контракт в конце декабря 2021 года, посетил пресс-конференцию, на которой рассказал об одном из новичков своей команды в зимнее трансферное окно.
56-летний специалист подтвердил, что этой зимой игроком Черноморца стал 33-летний вратарь Днепра-1 Евгений Паст.
Детали сделки станут известны позже, как и то, является ли это полноценным трансфером или арендой — передает журналист Football.ua Богдан Бондаренко.
В текущем сезоне Евгений Паст провел всего четыре матч в украинской Премьер-лиге, в которых пропустил пять мячей.
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