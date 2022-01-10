Украина

Защитник киевского Динамо поделился мыслями после выхода команды из отпуска.

Защитник киевского Динамо Александр Сирота поделился ожиданиями от возобновления тренировок с командой после выхода из отпуска.

Футболист считает, что готов к нагрузкам, которые предлагает тренерский штаб киевлян.

"Еще в отпуске начал выполнять различные упражнения для поддержания формы, а по возвращению в Киев уже продолжил занятия с тренером. Первые дни после отпуска всегда даются непросто, но мы понимает, что это необходимо.

Индивидуально я делал упор на физическую подготовку. Занимался комплексно. Важно качественно подготовиться к возобновлению чемпионата. Могу заверить болельщиков, что мы сделаем все возможное, чтобы вновь выиграть чемпионат и Кубок Украины", — приводит слова Сироты официальный сайт Динамо.

Динамо возобновит чемпионат Украины матчем против Ингульца, который запланирован на 26 февраля.

Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по киевскому времени.

Ранее стала известна судьба футболистов Динамо, которые находятся в аренде в Черноморце.