Украина

Наставник Черноморца рассказал о будущем проекте развития одесского клуба.

Главный тренер Черноморца Роман Григорчук, который подписал с одесским клубом контракт в конце декабря 2021 года, посетил пресс-конференцию, на которой рассказал о дальнейшем векторе развития команды под его руководством.

56-летний специалист признался, что арендованные у киевского Динамо футболисты отправятся с Черноморцем на сборы, однако решение по каждому из них будет приниматься отдельно и по итогам сборов.

"Сейчас нас не должно беспокоить какое-то конкретное место в таблице. Конечно, чем выше, тем лучше, но нас интересует в первую очередь позиция, которая позволит остаться в украинской Премьер-лиге.

Что касается трансферов, у нас сейчас нет какого-то единого подхода в формировании команды. У нас на это нет ни времени, ни особых возможностей. К данному вопросы мы подходим по-разному — все способы хороши. Главное — выполнение поставленных задач.

Ряд игроков Динамо Киев отправятся с нами на сборы. Какие-то конкретные решения будут приниматься после сборов — это можно будет назвать определенным просмотром. И также есть игроки, которые уже подписали контракты, но об этом мы объявим позже", — передает слова Григорчука журналист Football.ua Богдан Бондаренко.

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