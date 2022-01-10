Украина

Украинский защитник вернулся в полтавский клуб.

Украинский защитник Андрей Бацула вновь будет выступать в Украинской Премьер-Лиге.

Полтавская Ворскла объявила о подписании контракта с футболистом, который начинал свою профессиональную карьеру как раз в Полтаве.

Контракт подписан сроком на два с половиной года.

"Я был совсем юным, когда делал свои первые шаги в профессиональном футболе. Мы с женой были в Минске, когда Ворскла вышла на меня с предложением. Я не сомневался ни секунды. Очень счастлив вновь быть часть этой команды", — приводит слова футболиста официальный сайт Ворсклы.

Последним клубом Бацулы было минское Динамо, за которое он успел провести два матча в этом сезоне, отдав две голевые передачи.