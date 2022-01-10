Украина

Футболист может переехать в Одессу.

Нападающий киевского Динамо Назарий Русин может продолжить карьеру в одесском Черноморце.

Футболист полетел вместе с командой на сборы в Турцию. Футболист был замечен на фото тренировки "моряков".

Отметим, что главный тренер Черноморца Роман Григорчук не стал отрицать, что футболисты Динамо продолжат защищать цвета одесского клуба.

Русин в первой половине сезона-2021/22 УПЛ играл за Днепр-1 на правах аренды. На его счету 10 матчей во всех турнирах и два гола.

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