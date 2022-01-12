Украина

Прошлым летом футболист покинул черниговскую Десну.

Украинский полузащитник Артем Сухоцкий в свое время решился на выступления в европейском футболе, совершив в 2018 году переход из луганской Зари в Слован из Братиславы, однако в Словении закрепиться так и не сумел.

Последовала серия аренд в минское Динамо, после чего наш соотечественник вернулся на родину, где в конце зимы прошлого года приступил к выступлениям в составе черниговской Десны.

Однако, уже через полгода отношения с "северянами" были 29-летним футболистом завершены, в результате чего первую часть нового сезона он и вовсе провел какого-либо из клубов.

Уже в текущую зимнюю трансферную кампанию левым защитником, также способного играть вышел по флангу или в центре обороны, заинтересовался одесский Черноморец, который проявляет активность на трансферном рынке в условиях возвращения на пост главного тренера Романа Григорчука.

"Моряки" на своем официальном сайте уже успели объявить об успешном заключении контракта с исполнителем, призвав того "повторить европейскую кампанию", часть которой он стал во время выступлений за луганскую Зарю и Слована на более ранних этапах карьеры, уже в составе своего нового клуба.

Выступать Артем Сухоцкий будет под 23 номером.