Украина

Евгений Смирный продолжит свою карьеру в луганском клубе.

Полузащитник киевского Динамо Евгений Смирный, который провел первое полугодие в одесском Черноморце, перешел в луганскую Зарю.

Контракт подписан на три года. Сумма компенсации остается неизвестной.

В текущем сезоне Смирный провел 11 поединков за Черноморец в чемпионате и Кубке Украины, сумев отличиться двумя забитыми мячами, а также отдав одну голевую передачу.

Ранее защитник луганской Зари Виталий Вернидуб рассказал о планах клуба на зимнее межсезонье.