Евгений Смирный продолжит свою карьеру в луганском клубе.
евгений смирный, динамо киев
12 января 2022, 11:27
Полузащитник киевского Динамо Евгений Смирный, который провел первое полугодие в одесском Черноморце, перешел в луганскую Зарю.
Контракт подписан на три года. Сумма компенсации остается неизвестной.
В текущем сезоне Смирный провел 11 поединков за Черноморец в чемпионате и Кубке Украины, сумев отличиться двумя забитыми мячами, а также отдав одну голевую передачу.
Ранее защитник луганской Зари Виталий Вернидуб рассказал о планах клуба на зимнее межсезонье.