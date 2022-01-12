Украина

Тем не менее, закарпатский клуб не планирует официально представлять наставника.

Экс-наставник Александрии Владимир Шаран согласовал контракт с ужгородским Минаем.

По информации Футбол News, специалист уже прибыл в Ужгород и успешно заселился в отель. Контракт будет подписан до конца текущего сезона с возможностью продления.

Тем не менее, клуб не планирует официально представлять Шарана. Первую тренировку украинский наставник проведет 14 января.

После первой части сезона Минай расположился на предпоследнем, 15 месте, имея в своем активе десять очков.

Ранее Владимир Шаран прокомментировал ход переговоров с ужгородским коллективом.