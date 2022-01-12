Украина

Дмитрий Китаев рассказал о целях своей команды.

Генеральный директор Александрии Дмитрий Китаев заявил об высоких амбициях своей команды пробиться в еврокубки.

"Мы попробовали еврокубки — нам теперь туда хочется однозначно. Как минимум для квалификационного раунда наш стадион подходит, но, конечно, нам хочется не меньше, чем Лигу Европы, а не Лигу конференций. Хочется попасть в зону еврокубков", — заявил Китаев в программе Футбол NEWS.

Отметим, что по итогам первой половины сезона Александрия занимает шестую строчку в турнирной таблице АПЛ, отставая от пятой Ворсклы на семь очков.

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