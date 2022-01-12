Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.
Глеб Бухал, Александрия
12 января 2022, 22:30
Александрия на своем официальном сайте объявила об уходе защитника Глеба Бухала на правах свободного агента.
Стороны приняли решение прекратить сотрудничество по обоюдному согласию сторон.
С февраля 2018 года в общей сложности Бухал отыграл за первую команду Александрии 37 поединков в чемпионате Украины, забив один гол.
Также на счету 26-летнего центрбека 4 матча в Кубке Украины и 4 поединка в рамках Лиги Европы.
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