Александрия на своем официальном сайте объявила об уходе защитника Глеба Бухала на правах свободного агента.

Стороны приняли решение прекратить сотрудничество по обоюдному согласию сторон.

С февраля 2018 года в общей сложности Бухал отыграл за первую команду Александрии 37 поединков в чемпионате Украины, забив один гол.

Также на счету 26-летнего центрбека 4 матча в Кубке Украины и 4 поединка в рамках Лиги Европы.

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