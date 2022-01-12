Украина

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

Александрия на своем официальном сайте объявила об уходе защитника Глеба Бухала на правах свободного агента.

Стороны приняли решение прекратить сотрудничество по обоюдному согласию сторон.

С февраля 2018 года в общей сложности Бухал отыграл за первую команду Александрии 37 поединков в чемпионате Украины, забив один гол.

Также на счету 26-летнего центрбека 4 матча в Кубке Украины и 4 поединка в рамках Лиги Европы.

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