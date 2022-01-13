Украина

Опытный футболист завершил выступления за харьковский клуб.

Харьковский Металлист 1925 на своем официальном сайте сообщил о завершении сотрудничества с украинским полузащитником Олегом Голодюком.

34-летний футболист перебрался в коллектив Валерия Кривенцова зимой 2021 года, помог команде подняться в "элитный" дивизион, и в общей сложности провел 27 матчей, забив четыре гола и отдав две голевые передачи.

Как отмечает пресс-служба Металлиста 1925, Голодюк является наиболее старшим игроком, который появлялся на поле в поединках украинской Премьер-лиги, будучи при этом с капитанской повязкой в трех из 13 матчей на данном уровне.

Отметим, что харьковский коллектив вернется к официальным матчам домашней встречей против донецкого Шахтера 26 февраля.