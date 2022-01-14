Украина

Украинский защитник продолжит карьеру в команде Виктора Скрипника.

Заря официально объявила о подписании правого защитника Олега Данченко, права на которого принадлежат греческому АЕКу.

27-летний украинец перебрался в луганский клуб на правах аренды, которая будет рассчитана на следующие полтора года.

По истечению арендного соглашения Заря оставила за собой право выкупа Олега Данченко на постоянной основе.

Напомним, ранее Данченко выступал за хмельницкое Динамо, одесский Черноморец, донецкий Шахтер и другие менее статусные клубы. Его контракт с АЕКом истекает летом 2024 года.

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