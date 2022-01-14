Украина

Защитник Данил Сорко и вингер Абдулла Абдуллаев будут выступать за команду Виктора Скрипника.

Заря официально объявила о двух новых приобретениях в зимнее трансферное окно.

Правый защитник Данил Сорко, являющийся воспитанником киевского Динамо и ранее выступавший на правах аренды за одесский Черноморец, перебрался на постоянной основе в луганский клуб.

19-летний украинец подписал с новым клубом полноценный контракт до 31 декабря 2025 года.

Также коллектив Виктора Скрипника пополнил молодой вингер Абдулла Абдуллаев, который является воспитанником академии донецкого Шахтера.

19-летний украинец выступал за молодежные команды "горняков", однако за первую команду вице-чемпиона Украины дебютировать ему не удалось.

Контракт Абдуллаева с Зарей также рассчитан до 31 декабря 2025 года.

Напомним, ранее Заря также объявила о подписании защитника Олега Данченко.

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