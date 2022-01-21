Украина

Football.ua предлагает вспомнить, что происходит в нашей родной УПЛ и выделяет главные интриги второго круга.

Команды выходят из отпуска и начинают свою подготовку ко второй половине сезона. Самое время вспомнить, что же интересного нас ждет уже весной.

Кто чемпион?

Пожалуй, самый главный вопрос второй части чемпионата – кто из наших грандов все же займет первую строчку в турнирной таблице. На зимнюю паузу Шахтер ушел с двухочковым отрывом от киевского Динамо. Обе команды не обязаны форсировать свою подготовку к весенней части сезона, поскольку никто не будет выступать в еврокубках от Украины этой весной. Команды будут планомерно готовиться к чемпионату и все свои силы бросят на внутренние турниры. Возможно, многое будет решаться в очном противостоянии между коллективами, которое состоится в 25-м туре.

На данном этапе Шахтер выглядит немного более предпочтительно. Во-первых, именно "горняки" находятся на первой позиции. Во-вторых, Шахтер уже провернул первый свой громкий трансфер и действительно качественно усилился. Ничего подобного от Динамо ждать не приходится. Правда, сбрасывать киевлян со счетов тоже не стоит. Все-таки отставание не так велико, а также имеется сверхопытный наставник, который уже десятки раз был в подобных ситуациях в отличии от своего визави.

Наш прогноз: победу в чемпионате одержит Шахтер

Кто поборется за еврокубки?

После Динамо и Шахтера в турнирной таблице основалось три коллектива: Днепр-1, Заря и Ворскла. Исходя из того, какую игру показывали эти команды в первой половине чемпионата, то все закономерно, но будет ли все также весной?

За спиной у Ворсклы ряд клубов, которые значительно отстают в турнирной таблице и даже догнать полтавчан будет крайне непросто. Но давайте отметим Александрию. Это команда точно будет претендовать на то, чтобы подвинуть кого-то. Внушительная трансферная кампания проведенная зимой внушает оптимизм. Авагимян, Калитвинцев, Бондаренко, Билошевский и Костышин – это все исполнителя достаточно высокого уровня по меркам нашего чемпионата. Сюда же добавляем Колос, который вернул Ориховского и подписал одного из лучших игроков всего нашего чемпионата – бывшего лидера Десны Андрея Тотовицкого.

А вот что касается черниговской Десны, то этой команде будет крайне тяжело удержаться на 7-м месте. Финансовые проблемы, уход лидеров и трансферный бан – все это не вселяет уверенности в хорошем результате Десны.

Наш прогноз: все останется как есть. Возможно, Александрия сумеет удивить

Кто вылетит?

Приход Романа Григорчука в Черноморец и большого количества неплохих новичков в составе одесситов говорит о том, что с задачей удержаться в УПЛ эта команда должна справиться. Потому "моряков" мы сразу вычеркиваем из списка претендентов на вылет.

На данный момент клуб покинули Мампасси, Кудрик и Микицей. Есть слухи, что еще некоторые футболисты могут покинуть стан "азовцев". Все это лишь усугубляет и без того сложную ситуацию Мариуполя, который находится на дне турнирной таблицы. Вторым явным претендентом выглядит Минай. В этом клубе семь пятниц на неделе. Сегодня один тренер, завтра второй. Сегодня есть бюджет, а завтра нет. Вся эта нестабильность не добавляет уверенности футболистам Миная, которые также надолго в этом клубе не задерживаются.

Есть еще Львов, дела в котором также часто покрыты тайной. Результаты этого коллектива сменяются от катастрофически плохих до сенсационных. Но с приходом Олега Дулуба на пост главного тренера все наладилось. Есть уверенность в том, что если белорусский специалист доработает до конца сезона, то команда непременно останется в УПЛ.

Также есть в этой компании Ингулец. В этом клубе есть и стабильность, и понимание того, в каком направлении движется клуб и его президент. Чего нет? Так это качественных исполнителей. Сергею Лавриненко приходится выжимать максимум из команды, которая по меркам УПЛ явно не дотягивает по своему кадровому ресурсу.

Наш прогноз: Основные претенденты на вылет – Минай и Мариуполь.

Сумеет ли Артем Довбик побить рекорд Генриха Мхитаряна?

Бывший полузащитник Шахтера Генрих Мхитарян в сезоне 2012/13 установил рекорд и забил 25 голов в чемпионате Украины за сезон. Форвард Днепра-1 Артем Довбик на данный момент имеет в своем активе 14 голов, при этом в чемпионате осталось 12 игр. Украинскому нападающему необходимо забивать в каждом матче, чтобы побить этот рекорд. Задача выглядит из разряда невыполнимых. Но если здоровье не будет подводить Артема, и он сможет демонстрировать свою результативность последних месяцев, то все может быть. Ведь на старте сезона Довбик не забивал настолько много, уже ближе к ноябрю он набрал крейсерский ход и забивал практически в каждом матче, а иногда и не по одному голу.

Наш прогноз: Рекорд не побьет, но покажет достойный показатель в районе 20 забитых голов.

Сумеет ли Евгений Селезнев забить гол за Минай весной?

Только ленивый не следит за последними шагами Евгения Селезнева и его погоней за заветным рекордом. Кого-то вся эта история сильно веселит, кто-то искренне желает Евгению наконец-то достигнуть поставленной цели. На данный момент реалии таковы, что до рекорда осталось забить 7 голов, а высокой результативностью форвард Миная похвастаться, к сожалению, не может. Если весной голов от Селезнева мы не увидим, то рекорд, скорее всего, так и останется лишь в мечтах некогда грозного украинского форварда.

Наш прогноз: Селезнев забьет весной в составе Миная.