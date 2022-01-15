Украина

Харьковчане усилили линию обороны двумя новичками.

Металлист 1925 на своем официальном сайте объявил о подписании двух зимних новичков в линию обороны.

Так, стан харьковчан пополнили 26-летний Никита Безуглый из киевской Оболони и 18-летний Дмитрий Капинус из донецкого Шахтера.

Капинус перебрался в Металлист 1925 на правах арендного соглашения и будет выступать под 2-м номером, тогда как Безуглый перебрался в новый клуб на постоянной основе и выбрал 30-й номер.

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