Украина

Новичок Шахтера поделился эмоциями от перехода в новый клуб.

Накануне донецкий Шахтер объявил о подписании вингера амстердамского Аякса Давида Нереса, трансфер которого обошелся "горнякам" в 12 миллионов евро (+4 миллиона евро в качестве бонусов).

24-летний бразилец поделился эмоциями от своего перехода в донецкий клуб клуб.

"Прежде всего хочу поблагодарить клуб, который принял меня здесь очень хорошо, с распростертыми объятиями, Мистера, директора по футболу… Жду не дождусь, когда надену эту футболку и смогу выступать за Шахтер".

"Кого знаю из Шахтера? Это очень большой клуб, он лучший здесь и достойно себя показывает в еврокубках. Знаю четверых-пятерых футболистов Шахтера. Это некоторые из сборной Бразилии, а также Лассина Траоре, игравший со мной в Аяксе. Я поддерживаю контакт с ребятами, общаюсь, и они мне очень помогают".

"Моя мотивация — максимально прибавлять как футболист и как человек, конечно же, максимально помогая команде. И помогать главному тренеру. Всегда, когда ему будет нужно, чтобы я играл и вносил свой вклад, я буду это делать. И, конечно же, мы хотим выигрывать титулы".

"Не считаю, что я такой уж знаменитый. Сильные стороны? Думаю, моя левая нога, смещение с мячом с фланга в середину – я очень силен в этом. А еще ассисты, забитые мячи и, главное, желание побеждать. Обещаю полную самоотдачу, желание, голы, ассисты и титулы.", — приводит слова Давида Нереса официальный сайт Шахтера.

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