Украина

"Горняки" объявили о трансфере бразильского вингера.

Донецкий Шахтер завершил подписание бразильского вингера Аякса Давида Нереса.

Контракт рассчитан до 31 декабря 2026 года. Сумма сделки составит 12 млн евро. Кроме того, контракт будет включать в себя бонусную часть на сумму четыре миллиона евро.

В текущем сезоне вингер сыграл 22 поединка за Аякс во всех турнирах, отличившись четырьмя забитыми мячами, а также отдав две результативные передачи.

Предлагаем читателям ознакомиться с подробным материалом о новичке "горняков" на нашем сайте.