Украина

Полузащитник Динамо Киев прокомментировал процесс подготовки команды ко второй части сезона.

Киевское Динамо одним из первых клубов-участников украинской Премьер-лиги завершило период зимних отпусков, и уже успело собраться в полном составе на тренировочной базе в Вите-Литовской, где футболисты стараются набрать оптимальные кондиции.

Полузащитник "бело-синих" Виталий Буяльский рассказал о том, как прошли первые моменты работы на тренировочных сборах.

"Рад вернутся к тренировкам. Тренеры сбрасывали нам программу, по которой мы работали во время отдыха. Кто меньше, кто больше, но, в целом, думаю, процентов на 90 все выполнили. Сейчас основная беговая работа, которую нужно перетерпеть — главное, чтобы все без травм обошлись.

В отпуске, в основном, выполняли беговые упражнения и комплексы на стабилизацию.

За ребятами, разумеется, успел соскучиться. Но уже успели пообщаться перед тренировкой, когда бегали — тоже шутили. Все это было на эмоциях, но уже все друг другу успели надоесть. Хочется поскорее зайти в номер и отдохнуть.

Психологически, наверное, готов ко второй части сезона. Главное — это физическая подготовка, ведь на сборах закладывается фундамент на весь сезон. Надо будет потерпеть, где-то на характере, а главный тренер, думаю, будет смотреть на наши показатели, исходя из которых, возможно, будут кому-то давать паузу в занятиях.

В Испании, сколько раз я там был, всегда прекрасные условия, хорошие соперники для спаррингов, поэтому это пойдет нам на пользу. Следующие два сбора уже будут в Турции, и смена обстановки пойдет нам на пользу.

Мирча Луческу при первой встрече преимущественно говорил о том, как мы играли в первом круге. Основной же разговор уже будет в Испании, когда будет больше времени. В принципе, он доволен, как мы бегали сегодня, а вот ребята после пробежки, думаю, уже были не столь радостны.

Тренироваться на морозе в шортах — одно удовольствие. Это естественная криосауна для организма, потому и выгляжу таким молодым.

Заметил, что после обновления манежа условия улучшились. Поле слишком хорошее. Когда я еще начинал играть, у нас таких полей не было. И я по-белому завидую ребятам, которые там занимаются, играют. Самое приятное, когда ты выходишь играть не на болото или асфальт, а на зеленую траву, на которую приятно упасть", — заключил украинский футболист.

Динамо Киев постепенно подходит к первому заграничному сбору в зимней паузе, за время которого будет вести подготовку к возобновлению сезона УПЛ домашним матчем против петровского Ингульца.