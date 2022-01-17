Украина

Столичный коллектив пробудет на Пиренейском полуострове почти до конца января.

17 января 2022 года для киевского Динамо официально начался зимний этап подготовки ко второй части сезона украинской Премьер-лиги.

"Бело-синие" рано утром прибыли в столичный аэропорт Борисполь, где их будет ожидать посадка на рейс до испанского города Мурсия, запланированный на 9:00.

Из местного аэропорта Мурсия-Сан-Хавьер команда Мирчи Луческу возьмет курс в направлении провинции Аликанте, где и будет располагаться в процессе тренировочных занятий и контрольных матчей.

Список игроков Динамо Киев для первой части сборов:

Голкиперы: Георгий Бущан, Денис Бойко, Валентин Моргун, Руслан Нещерет;

Защитники: Артем Шабанов, Александр Тымчик, Никита Бурда, Томаш Кендзера, Владислав Дубинчак, Константин Вивчаренко, Александр Сирота, Артем Боль.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Карлос Де Пена, Виктор Цыганков, Богдан Леднев, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Витиньо, Виталий Буяльский, Денис Антюх, Назар Волошин, Владимир Бражко.

Нападающие: Артем Беседин, Владислав Супряга, Владислав Кулач.

"Испанская" часть зимних сборов киевского Динамо продлится до 27 января.

Подопечные Мирчи Луческу за это время проведут следующие контрольные матчи:

19 января, 16:30 – Реал Мурсия (Испания)

22 января, 16:30 – Расинг Унион (Люксембург)

24 или 25 января – соперник будет сообщен позже

26 или 27 января – Буде-Глимт (Норвегия)