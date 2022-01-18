Одесситы добились победы в первом матче после возвращения Григорчука.
Черноморец - Лехия, скриншот
18 января 2022, 20:14
Черноморец в рамках товарищеского поединка играл против польской Лехии и добился победы с комфортным счетом.
Одесситы решили судьбу встречи еще в первой половине игры — голами отметились Дмитрий Юсов и Бека Вачиберадзе.
Черноморец — Лехия 2:0
Голы: Юсов, 10, Вачиберадзе, 35
Отметим, что Лехия идет на пятом месте в высшей лиги чемпионата Польши.
Напомним, что на Football.ua доступно полное видео матча Черноморца против Лехии.