Украина

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию контрольного поединка клуба УПЛ.

Сегодня, 18 января, одесский Черноморец проведет первый контрольный поединок на учебно-тренировочном сборе в Турции.

Соперником команды Романа Григорчука станет представитель чемпионата Польши — Лехия из Гданьска.

Контрольный матч пройдет в городе Белек на поле футбольного центра Лимак и начнется в 16:00 по киевскому времени.

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