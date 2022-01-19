Украина

Футбольная обсерватория подсчитала статистику назначенных пенальти в европейских чемпионатах.

Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory подсчитал, как часто европейские клубы бьют пенальти.

Согласно статистике, чаще всего пенальти начиная с сезона 2018/19 назначают в ворота соперников Црвены Звезды — каждые 239 минут.

На втором месте рейтинга расположился действующий чемпион Украины киевское Динамо, в пользу которого пенальти назначается каждые 256 минут. Замыкает тройку рейтинга греческий ПАОК, всего на одну минуту уступив вторую строчку киевлянам.

Также в топ-10 рейтинга вошел и донецкий Шахтер, расположившись на девятом месте. В ворота соперников "горняков" 11-метровый удар назначается каждые 292 минуты.

Замыкает десятку единственный представитель топ-5 чемпионатов Манчестер Юнайтед, который бьет пенальти каждые 299 минут.

Если рассматривать исключительно топ-5 чемпионатов, то помимо Манчестер Юнайтед в топ "самых бьющих" попали также ПСЖ, Лацио и Интер, которые исполняют пенальти каждые 315 минут, Милан и Ювентус — каждые 324 минуты.