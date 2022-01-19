Украина

Хавбек продолжит свои выступление за клуб из Кировоградской области.

Полузащитник Александрии Максим Третьяков продлил действующий контракт с клубом.

Новое соглашение рассчитано до лета 2024 года, тогда как прежнее истекало по окончанию этого сезона.

Футболист выступает за Александрию с лета 2019 года и с тех пор провел 80 матчей во всех турнирах, в который сумел забить 19 мячей.

В текущем сезоне Третьяков отметился пятью голами и двумя голевыми передачами в 17-ти матчах УПЛ.

Ранее Александрия продлила контракт с основным защитником команды.