Украина

Хавбек ковалевского клуба прокомментировал свое возвращение в коллектив.

Полузащитник Колоса Павел Ориховский, который вернулся в команду в зимнее трансферное окно, поделился ощущениями от первых тренировок с коллективом.

Футболист заявил, что выбор команды в первую очередь обусловлен хорошим коллективом.

"Я очень рад вернуться в эту команду. Я выбрал коллектив. Тренерский штаб немного изменился, а шутки и взаимоотношения между людьми остались те же. Это дорогого стоит, это самое главное", — сказал Ориховский в интервью Футбол News.

Напомним, Ориховский вернулся в Колос в конце декабря на правах свободного агента.

Ранее команду их Киевской области покинул Тарас Сакив.