Хавбек ковалевского клуба прокомментировал свое возвращение в коллектив.
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19 января 2022, 13:32
Полузащитник Колоса Павел Ориховский, который вернулся в команду в зимнее трансферное окно, поделился ощущениями от первых тренировок с коллективом.
Футболист заявил, что выбор команды в первую очередь обусловлен хорошим коллективом.
"Я очень рад вернуться в эту команду. Я выбрал коллектив. Тренерский штаб немного изменился, а шутки и взаимоотношения между людьми остались те же. Это дорогого стоит, это самое главное", — сказал Ориховский в интервью Футбол News.
Напомним, Ориховский вернулся в Колос в конце декабря на правах свободного агента.
Ранее команду их Киевской области покинул Тарас Сакив.