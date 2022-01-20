Украина

Ронен Кацав заявил, что израильский вингер не связывает свое будущее с Шахтером.

Футбольный агент Ронен Кацав, представляющий интересы крайнего полузащитника донецкого Шахтера Манора Соломона, высказался о будущем своего клиента.

По словам представителя 22-летнего израильтянина, Манор не связывает свое будущее с "горняками" и сконцентрирован на желании переехать в более сильный чемпионат.

"Тот факт, что Манор не подписал новый контракт с Шахтером, говорит все о его будущем. Наш приоритет – английская или испанская лиги. Манору всего 22 года, впереди у него длинный путь", — приводит слова Ронена Кацава Sport5.co.il.

В текущем сезоне Манор Соломон провел за донецкий Шахтер 26 поединков во всех турнирах, в которых ему удалось забить 4 гола и отдать 2 результативные передачи. Его нынешний контракт с "горняками" рассчитан до лета 2023 года.

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