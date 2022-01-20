Фарук Мия продолжит карьеру в украинской Премьер-лиге.
Фарук Мия, ПФК Львов
20 января 2022, 18:39
ПФК Львов официально объявил о подписании атакующего полузащитника Фарука Мия, права на которого ранее принадлежали турецкому Коньяспору.
24-летний игрок сборной Уганды заключил со львовской командой полноценный контракт до конца текущего сезона с возможностью продления.
Ранее Мия выступал за такие команды, как бельгийский Стандард, бельгийский Мускрон, азербайджанский Сабаил и хорватскую Горицу.
За Львов угандийский хавбек будет выступать под десятым номером. По данным Transfermarkt, Фарук Мия оценивается в 1,2 миллиона евро.