Украина

Фарук Мия продолжит карьеру в украинской Премьер-лиге.

ПФК Львов официально объявил о подписании атакующего полузащитника Фарука Мия, права на которого ранее принадлежали турецкому Коньяспору.

24-летний игрок сборной Уганды заключил со львовской командой полноценный контракт до конца текущего сезона с возможностью продления.

Ранее Мия выступал за такие команды, как бельгийский Стандард, бельгийский Мускрон, азербайджанский Сабаил и хорватскую Горицу.

За Львов угандийский хавбек будет выступать под десятым номером. По данным Transfermarkt, Фарук Мия оценивается в 1,2 миллиона евро.