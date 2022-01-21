Украина

Футболист опубликовал патриотический пост в Сети.

Нападающий донецкого Шахтера и экс-игрок сборной Украины Жуниор Мораес поделился патриотическим постом у себя в Instagram.

"Я украинец! Я горжусь тем, что я украинец! С 2012 года я приехал в Украину и до сегодня 2022 года живу здесь, даже когда имел возможность уехать. Пожалуйста, не делитесь фейковыми новостями о моей жизни", — написал футболист.

Отметим, что в Украине Мораес выступал за донецкий Металлург, киевское Динамо и Шахтер. Также на его счету один гол в 11 матчах за сборную Украины.

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