Украина

Киевский клуб на сборах не оставил шансов сопернику.

В рамках первого матча на тренировочных сборах в Испании киевское Динамо сыграло против Атлетико Пульпиленьо.

В первом тайме, несмотря на игровой перевес украинской команды, счет так и не был открыт.

Во второй половине игры Мирча Луческу провел некоторые замены, которые принесли результат. На 66 минуте счет открыл Виктор Цыганков.

Спустя 10 минут шанс забить не упустил Калос де Пена, а через Минуту счет стал 3:0. Автор третьего гола киевлян — Цыганков.

На 87 минуте после ошибки защитника номинальных гостей Виталий Буяльский воспользовался пасом от Цыганкова и забил четвертый мяч.

Динамо - Атлетико Пульпиленьо 4:0

Голы: Цыганков, 66, 77, де Пена, 76, Буяльский, 87

Состав Динамо (1 тайм): Бойко — Кендзера, Бурда, Шабанов, Дубинчак — Сидорчук, Шепелев — Антюх, Гармаш, Вербич — Супряга

Состав Динамо (2 тайм): Моргун – Тымчик, Боль, Сирота, Вивчаренко – Бражко, Шапаренко – Цыганков, Буяльский, де Пена – Кулач.