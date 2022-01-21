Украина

Главный тренер Миная — о подготовке своей команды ко второй половине сезона.

Новоиспеченный главный тренер закарпатского Миная Владимир Шаран рассказал о подготовке ко второй половине сезона, а также высказался о скандалах, связанных с нападающим своей команды Евгением Селезневым.

"Много игроков приехало на просмотр, мы уже познакомились с теми игроками, которые на контракте в клубе. Работы много, двухразовые занятия, акцент на физической подготовке. Конечно, просматриваем потенциальных новичков. На завтра запланирована игра с Дебреценом, после этого начинается решающий сбор перед вылетом в Турцию.

Буду просить журналистов и всех, чтобы меньше внимания обращали на Селезнева. Он такой же равноценный игрок, как и все остальные в Минае. Я сказал ему, чтобы он вел себя так, как должен вести профессиональный футболист. Мы с ним договорились. Я вижу, как он самоотверженно и настойчиво работает. Он сбросил пару килограмм, я надеюсь на этого игрока. Я зацикливаться на нем не буду. У нас в первую очередь коллектив, я ребятам это объяснил. Так что надеюсь, что мы найдем общий язык", — заявил Шаран в программе Футбол NEWS.

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