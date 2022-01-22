Вашему вниманию самые яркие моменты товарищеского поединка.
фото динамо киев
22 января 2022, 09:18
Первый товарищеский поединок на сборах киевское Динамо сыграло с Атлетико Пульпелиньо, представителем пятого испанского дивизиона.
Киевляне не оставили шансов сопернику, забив четыре безответных мяча.
Обзор матча:
Динамо - Атлетико Пульпиленьо 4:0
Голы: Цыганков, 66, 77, де Пена, 76, Буяльский, 87
Состав Динамо (1 тайм): Бойко — Кендзера, Бурда, Шабанов, Дубинчак — Сидорчук, Шепелев — Антюх, Гармаш, Вербич — Супряга
Состав Динамо (2 тайм): Моргун – Тымчик, Боль, Сирота, Вивчаренко – Бражко, Шапаренко – Цыганков, Буяльский, де Пена – Кулач.