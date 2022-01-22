Первый товарищеский поединок на сборах киевское Динамо сыграло с Атлетико Пульпелиньо, представителем пятого испанского дивизиона.

Киевляне не оставили шансов сопернику, забив четыре безответных мяча.

Обзор матча:

 

Динамо - Атлетико Пульпиленьо 4:0

Голы: Цыганков, 66, 77, де Пена, 76, Буяльский, 87

Состав Динамо (1 тайм): Бойко — Кендзера, Бурда, Шабанов, Дубинчак — Сидорчук, Шепелев — Антюх, Гармаш, Вербич — Супряга

Состав Динамо (2 тайм): Моргун – Тымчик, Боль, Сирота, Вивчаренко – Бражко, Шапаренко – Цыганков, Буяльский, де Пена – Кулач.