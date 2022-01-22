Украина

Наставник Вереса — о подготовке ко второй половине сезона УПЛ.

Верес вернулся к тренировочному процессу после отпуска в период зимней паузы и начал подготовку ко второй половине сезона украинской Премьер-лиги.

Главный тренер Вереса Юрий Вирт рассказал о возвращении команды к тренировкам.

"Сегодня пробежались, продышались, набрали кислорода в легкие. Это неприятная работа, но она нужная".

"Новичок Владислав Крейда не набрал форму? Действительно, у него есть проблемы. Тем более, после болезни. Он переболел коронавирусом. Он сошел с дистанции, но надеюсь, что завтра все уже будет хорошо", — заявил Вирт в программе Футбол NEWS.

Напомним, в 18 матчах чемпионата Украины Верес набрал 23 очка, что позволяем ему занимать девятую строчку в турнирной таблице.