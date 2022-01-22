Украина

Харьковчане отправили в ворота соперника пять мячей.

В рамках товарищеского матча на сборах хорьковский Металлист противостоял болгарской Славии из Софии.

Подопечные Александра Кучера лишь раз отличились в первом тайме в воротах команды, которая занимает пятое место в своем чемпионате. Гол забил Подлепенец.

Во втором тайме украинский клуб был намного активнее, и отличился четырежды. Забивали Рязанцев, Мизюк, Мурза, и Сарапий.

Металлист – Славия София 5:0

Голы: Подлепенец, 2, Рязанцев, 46, Мизюк, 53, Мурза, 55, Сарапий, 78.

Металлист (первый тайм): Федотов, Маилтон, Мизюк, Федорив, Горбунов, Танковский, Ралюченко, Подлепенец, Шамич, Риаскос, Пейшото.

Металлист (второй тайм): Федотов, Танчик, Мизюк (Цвиренко, 80), Порох, Романюк, Сарапий, Демченко, Подлепенец (Красников, 76), Рязанцев, Харрис, Мурза.