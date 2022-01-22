Украина

Команда Мирчи Луческу отправила в ворота клуба из Люксембурга четыре безответных мяча.

В рамках второго матча на тренировочных сборах в Испании киевское Динамо сыграло против Расинга Унион.

Подопечные Мирчи Луческу одержали разгромную победу над соперником, отправив в его ворота четыре безответных мяча.

Голами за Динамо отметились Владислав Кулач, Беньямин Вербич, Виктор Цыганков и Владимир Бражко.

Динамо Киев — Расинг Унион 4:0

Голы: Кулач, 23, Вербич, 35, Цыганков, 37, Бражко, 64

Динамо (первый тайм): Бущан — Кендзера, Боль, Шабанов, Вивчаренко — Сидорчук, Шапаренко — Цыганков, Гармаш, Вербич — Кулач.

Динамо (второй тайм): Нещерет — Тымчик, Сирота, Бурда, Вивчаренко — Бражко, Шепелев — Антюх, Буяльский, де Пена — Супряга.